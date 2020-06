Queen Elizabeth II.: Einsamer Geburtstag ohne Familie und jubelnde Fans

1.400 Soldaten, 400 Musiker und 200 Pferde marschieren normalerweise auf, wenn der Geburtstag von Queen Elizabeth II. (94) gefeiert wird. Eigentlich hat die Monarchin ja bereits am 21. April ihren Ehrentag, die Parade, das sogenannte "Trooping the Colour" findet aber traditionell im Juni statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist heuer aber gar nichts normal und so musste sich auch das britische Staatsoberhaupt mit einer abgespeckten Form zufrieden geben. So beobachtete sie das Spektakel in diesem Jahr nicht wie sonst üblich gemeinsam mit ihrer Familie vom Balkon des Buckingham Palastes aus.