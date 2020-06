Welche Pferde es Queen Elizabeth II. besonders angetan haben

Auch die Stute Burmese, auf deren Rücken die Queen 18 Jahre lang an der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ teilnahm, hat einen besonderen Platz in ihrer Erinnerung.

Die 94-Jährige Königin steigt noch immer selbst regelmäßig in den Sattel und lässt Pferde aus ihrem Stall bei Rennen antreten, zu denen sie gerne Wetten abschließt.

Erst kürzlich ließ sich die Monarchin auf einem Pony im Park von Schloss Windsor fotografieren, wo sie sich mit ihrem 99 Jahre alten Mann Prinz Philip in der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen hat.