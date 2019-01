Untätig? Prinzessin Sofia von Schweden in der Kritik

Sofia Hellqvist wurde in jüngeren Jahren als Model und Reality-TV-Teilnehmerin bekannt. Die Tochter eines dänischen Vaters und einer schwedischen Mutter studierte unter anderem am Institut für Englisch und Business in New York Rechnungswesen mit Spezialisierung auf Business Development. Nach dem Studium zog Sofia nach Stockholm, wo sie als Teilzeitkellnerin und Model arbeitete. Im Alter von zwanzig Jahren hatte sie ein Fotoshooting für das Männermagazin Slitz, bei dem sie in Bademode posierte.

Als bekannt wurde, dass Sofia und Carl Philip ein Paar seien, sah sich die zukünftige Prinzessin schon einmal mit einer enormen Welle der Entrüstung konfrontiert. Wie sehr die Situation damals belastete, verriet Sofia 2018 in der TV-Doku "Aaret med Kungafamiljen."

"Dass es eine solche Hass-Welle geben würde, gegen mich und gegen uns als Paar, das war ein Schock", erzählte Sofia. Hinzu kam der hohe Druck, den sie sich als Frau selbst machte. Sie habe lange befürchtet, die Erwartungen nicht erfüllen zu können. "Das war für mich sehr anstrengend. Vor einigen Jahren war ich nicht sicher, ob ich das schaffen würde, so öffentlich zu sein. Jetzt ist es viel besser."