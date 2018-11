Kritik: Prinzessin Madeleine schwänzt Nobelpreisverleihung

Zu Unrecht Prinzessin?

Die Bekanntgabe des Umzugs sorgte in der Öffentlichkeit für Wirbel. Es kam zur Befürchtung, dass Madeleine durch die große Distanz nur mehr wenige royale Termine wahrnehmen würde. Diese Annahme scheint sich zu bewahrheiten. "Prinzessin Madeleine nimmt in diesem Herbst an keinem offiziellen Termin teil", erklärte die Hofsprecherin. Deshalb wird die 36-Jährige auch die Verleihung des Nobelpreises am 10. Dezember versäumen. Die Veranstaltung ist einer der wichtigsten Termine für das schwedische Königshaus.

Kritiker äußerten ihren Unmut darüber, dass Madeleine den Titel Prinzessin von Schweden trägt, ohne im Land zu leben oder regelmäßig adeligen Verpflichtungen nachzukommen. Auch ihre Apanage (Anm. monatliche Zuwendung vom Hof) steht immer wieder zur Debatte. "Prinzessin Madeleine bekommt eine Entschädigung vom König, wenn sie repräsentiert", erläuterte Hofsprecherin Margratha Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen. Der schwedische Staat wird also nicht für die privaten Kosten der Thronfolgerin belastet.