Madeleine: Anfeindungen nach Umzugsplänen in die USA

Madeleine selbst versuchte in der Vergangenheit schon oft, ihren Ruf als Apanage-Verschwenderin abzuschütteln. Bereits 2012 hatte sie sich in einem Interview, das auf der Palastwebseite veröffentlicht wurde, persönlich zu den Vorwürfen geäußert: "Ich bin traurig, wenn so getan wird, als ob ich Luxus lebe und nichts mache als Einkaufen und Essen in Restaurants."

Die Prinzessin hat 2010 bereits einige Zeit in New York gelebt, wo sie auch ihren Ehemann kennenlernte. 2015 war sie mit ihrer Familie nach London gezogen. Doch auch in ihrer britischen Wahlheimat soll Madeleine mit Problemen konfrontiert gewesen sein. Immer wieder hieß es, ihr würden in London die sozialen Kontakte fehlen (dazu mehr).