Madeleine im Konflikt mit Ehemann Chris O'Neill

Sie versucht verzweifelt, ihren Ruf als Apanage-Verschwenderin abzuschütteln – der Kampf um die Gunst des Volkes soll inzwischen aber auch Madeleines Ehe mit Unternehmer Chris O’Neill belasten.

Chris O'Neill: Will er nicht, dass Madeleine in Schweden bleibt?

Wo die Königstochter mit ihrer Familie in Zukunft leben will, ist bisher nicht ganz klar. Derzeit haben Madeleine und ihr Mann ihren Hauptwohnsitz in London. Gemutmaßt wurde aber auch, dass die Prinzessin wieder nach Schweden ziehen könnte. Für die Geburt ihrer Tochter Adrienne vor wenigen Wochen war Madeleine jedenfalls von England nach Stockholm gejettet.

Doch während es zunächst hieß, die 35–Jährige würde bis zur Taufe am 8. Juni in ihrer Heimat bleiben, ist Madeleine inzwischen abgetaucht. Bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters Carl Gustav am 30. April glänzte die Prinzessin jedenfalls mal wieder mit Abwesenheit.