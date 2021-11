Prinzessin Madeleine postet zu Halloween Foto mit Seltenheitswert

Im Gegensatz zu den Ehepartnern von Kronprinzessin Victoria und Prinz Carl Philip gehört O'Neill zwar zur Königsfamilie, er gilt jedoch nicht als Mitglied des Hofes, da er aus beruflichen Gründen sowohl die schwedische Einbürgerung als auch die Erhebung in den schwedischen Hochadel ablehnte. Madeleine lebt mit ihrer Familie seit Sommer 2018 in den USA. Zuvor wohnte man vorübergehend in London. In den Vereinigten Staaten setzt sich die Prinzessin für die World Childhood Foundation ein. Offizielle Auftritte im Namen der Krone absolviert die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia aber nur noch selten. Zuletzt war sie zusammen mit Mann und Kindern im Sommer nach Schweden gereist, um der Taufe von Prinz Julian, dem jüngsten Sohn von Prinzessin Sofia und Carl Philip beizuwohnen.