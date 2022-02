Läster-Schwestern: Harrys Ex und Herzogin Kate sollen Meghan schlechtmachen

Während Prinz Harry in der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle die Frau fürs Leben fand, soll Herzogin Kate einst gehofft haben, dass ihr Schwager eine andere heiratet: Als Catherines Favoritin galt eigentlich Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy. Mit Meghan wurde Kate bekanntlich nie so recht warm. Zu der gebürtigen Südafrikanerin Davy soll die Herzogin aber nach wie vor ein herzliches Verhältnis pflegen. Umso mehr dürfte es der Herzogin von Sussex ein Stich ins Herz sein, dass sich Catherine wegen eines wichtigen Anliegens nun ausgerechnet an Harrys Ex-Freundin gewendet haben soll.

Kate soll gehofft haben, dass Harry Chelsy Davy heiratet

Als sich Prinz Harry und Chelsy Davy im Jahr 2011 trennten, soll Insidern zufolge vor allem eine am Boden zerstört gewesen sein: Herzogin Kate. Wenig verwunderlich - hatte sie in der frechen Blondine eine enge Vertraute gefunden. "Kate und Chelsy waren unzertrennlich", so eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Cambridges gegenüber dem Klatschmagazin New Idea. "Sie haben immer zusammen Veranstaltungen besucht, als sie mit William und Harry zusammen waren." Ob bei royalen Events, oder Polospielen - die beiden Damen wurden immer wieder gemeinsam gesichtet. Als sich Harry von seiner damaligen Freundin trennte, soll Catherine recht enttäuscht gewesen sein.