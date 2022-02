Harry erstmals beim Super Bowl: Begleitung des Prinzen sorgt für Überraschung

Sein Leben in den USA scheint Prinz Harry in vollen Zügen zu genießen. Am Sonntag wohnte der Herzog von Sussex erstmals dem Super Bowl bei. Das Mega-Sportevent in Inglewood, Kalifornien, besuchte der 37-Jährige aber nicht etwa mit seiner Ehe-Frau Meghan. Harry sorgte für eine Überraschung, als er sich mit seiner Cousine, Prinzessin Eugenie, auf der Zuschauertribüne blicken ließ.

Eugenie flog aus Windsor nach Kalifornien

Prinz Harry, der 2020 mit Herzogin Meghan nach Kalifornien gezogen ist, ist ein großer Sportfan – den Super Bowl besuchte er Medienberichten zufolge nun dennoch zum ersten Mal. Ob er bei dem Spiel die Los Angeles Rams oder die Cincinnati Bengals anfeuerte, ist nicht bekannt. Ersteres ist jedoch naheliegend, da Harrys Frau Meghan in Los Angeles geboren und aufgewachsen ist.