Ungleiche Brüder: Schon damals kam es zwischen Prinz Charles und Andrew zum Eklat

Seit längerem entfremdet

Als erster in der Thronfolge soll Charles vorhaben, sich gegenüber seinem Bruder wesentlich schärfer zu positionieren, als es Ihre Majestät bisher tat. Bereits zu Beginn des Jahres hatten Adels-Experten behauptet, dass es zwischen Charles und Andrew aufgrund der Ausgaben und des exzessiven Lebens des Herzogs von York zu einer Kluft gekommen sei. Dickie Arbiter, der ehemalige Pressesprecher der Queen, verriet: "Charles war der Ansicht, dass man, wenn man herumspielen will, dies getrennt von der Familie tun und selbst dafür bezahlen muss."

Während gemeinsame Fotos aus jungen Jahren Charles und Andrew noch oft innig scherzend zeigen, gelten die beiden Prinzen schon länger als entfremdet.

Queen musste eingreifen: Unvergessener Streit zwischen Andrew und Charles

Nicht selten sollen sich Andrew und Charles hinter den Palastmauern in der Vergangenheit in die Haare bekommen haben. So schildert ein ehemaliges Dienstmädchen der königlichen Familie gegenüber der Sun einen "bizarren Streit" zwischen Prinz Charles und dem Herzog von York, der sich zu Weihnachten im Jahr 1999 ereignet haben soll.