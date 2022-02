Ekel-Moment beim Super Bowl: Heidi Klum spuckt Hot Dog in Mistkübel

Heidi Klum hat im Rahmen des Super Bowls mit einer unappetitlichen Szene im Netz für Kopfschütteln gesorgt. Die GNTM-Chefin war in Los Angeles vor Ort im Studio bei Pro7 zu Gast und probierte vor dem Sportevent mit Moderator Max Zielke einen der Hot Dogs, die im Stadion für umgerechnet stolze 16 Euro verkauft werden.

Heidi Klum spuckt bei Auftritt in TV in Mistkübel

"Die Würstchen in Deutschland sind auf jeden Fall besser. Was is’n das überhaupt für ein Ding?", lautete Klums Kommentar. Trotz anfänglicher Skepsis probierten Klum und Zielke vor laufenden Kameras den Snack. Während Zielke seinen Hot Dog ohne zu Murren vertilgte, stellte Klum angeekelt fest: "Ich glaube, das war mal ein Burger". Dann meinte sie: "Ich hätte mal nicht so doll reinbeißen dürfen."