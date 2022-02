Babywunsch: Herzogin Kate spricht über Differenzen mit William

Prinz William hat in der Vergangenheit ja schon angedeutet, dass für ihn nach drei gemeinsamen Kindern mit seiner Ehefrau Kate die Familienplanung eigentlich abgeschlossen ist. "Bringt meine Frau nicht auf Ideen", hatte der Queen-Enkel erst im Jänner gescherzt, als Catherine bei einer Krankenhausvisite das Baby einer Spitalsbesucherin und ihres Mannes in die Arme nahm, um es liebevoll zu wiegen. Kate hingegen scheint sich durchaus noch Nachwuchs zu wünschen - wie sie nun im Rahmen ihrer Solo-Reise nach Dänemark am Dienstag offenbarte.

Kate wäre bereit für noch ein Kind - William aber nicht

Die Herzogin von Cambridge traf sich am ersten Tag ihres Dänemarkaufenthalts bei einem Besuch der Universität Kopenhagen mit Forschern, die das Copenhagen Infant Mental Health Project leiten, das darauf abzielt, das psychische Wohlbefinden und die Beziehungen zwischen Säuglingen und ihren Eltern zu fördern.

Seit Jahren schon macht sich die Mutter von Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) für die Wichtigkeit der frühkindlichen Förderung stark. Bei ihrem Universitätsbesuch unterhielt sich Kate auch mit anwesenden Eltern, die mit ihren Babys da waren.