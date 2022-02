Herzogin Kate und dänische Prinzessin Mary im Style-Duell

Mit Mary teilt Catherine einige Gemeinsamkeiten: Wie auch Kate Middleton wurde Frederiks Ehefrau in eine bürgerliche Familie hineingeboren.

Prinzessin Mary lernte Frederik während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney im "Slip Inn" kennen. Das Paar heiratete am 14. Mai 2004 in Kopenhagen und hat vier gemeinsame Kinder.

In ihre königlichen Pflichten haben sich beide gut hineingelebt. Ähnlich wie Kate hat sich die gebürtige Australierin Mary nach ihrer Hochzeit schnell in ihren royalen Job gestürzt, sprach bald fließend Dänisch und hat sich als äußerst beliebte Persönlichkeit in Dänemark etabliert.

Gar nicht nobel: Die eigentlichen Jobs der Royals