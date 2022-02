Erste Solo-Auslandsreise seit Jahren: Herzogin Kate glänzt als Lady in Red

Während sich viele Sorgen um die britische Queen aufgrund ihrer Corona-Infektion machen, müssen die anderen Mitglieder der "Firma" dennoch ihre offiziellen Auftritte erledigen und gute Miene zum bösen Spiel machen. Nachdem Herzogin Kate 2017 ihre erste Auslandsreise ohne Prinz William absolviert hatte und alleine nach Luxemburg gereist war, besuchte sie nun im Alleingang Kopenhagen. Prinz William ist kürzlich von seiner eigenen Solo-Überseereise aus Dubai zurückgekehrt.

Solo-Tour: Herzogin Kate glänzt in Rot

Die Herzogin von Cambridge kam am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Kopenhagen an, der ihre "Early Year Foundation" hervorheben und das Platin-Jubiläumsjahr von Queen Elizabeth II. ehren soll.