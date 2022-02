Große Sorge um Queen: Geht es Königin Elizabeth II. schlechter als gedacht?

Der Palast hatte die Corona-Erkrankung der Queen am Wochenende öffentlich gemacht. Das Staatsoberhaupt spüre "milde, erkältungsähnliche Symptome", wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter "leichte Aufgaben" ausführen, hieß es. Am Montag kondolierte sie dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen tödlicher Überschwemmungen in seinem Land. Traditionell trifft sich die Queen mittwochs mit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Ob der Termin in dieser Woche - wegen ihrer Infektion virtuell - wie geplant stattfindet, war zunächst unklar. Am 2. März will die Königin trotz allem an einem Empfang für Diplomaten auf ihrer Residenz Schloss Windsor bei London teilnehmen.

Corona: Königin Elizabeth II. ist bereits drei Mal geimpft

Es gilt als sicher, dass die Queen drei Mal gegen Corona geimpft wurde. Auch ihr Sohn, Thronfolger Prinz Charles (73), und seine Ehefrau Herzogin Camilla (74) waren positiv auf das Virus getestet worden. Auch mehrere Beschäftigte sind nach BBC-Informationen infiziert. Die Infektionen überraschen. Seit Beginn der Pandemie weilte die Queen in aller Regel abgeschirmt auf Schloss Windsor. Nur engste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten in der "HMS Bubble", wie die königliche Blase in den Medien genannt wurde, Kontakt mit ihr.