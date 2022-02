Caroline von Monaco: Aufopfernde Schwester oder knallharte Opportunistin?

Während sich Charlène von Monaco nach wie vor in Behandlung in einer Klinik außerhalb des Fürstentums befindet, wurde sie bei offiziellen Terminen zuletzt vermehrt durch Fürst Alberts II. Schwestern, Prinzessin Stephanie und Caroline von Hannover vertreten. Es waren in den letzten Monaten vor allem Carolines Auftritte an der Seite ihres Bruders, die Anlass für Spekulationen geben, ob sie aus aus Charlène Fehlen eventuell einen Vorteil zieht.

Caroline von Monaco: Will sie Charlène den Rang ablaufen?

Selbst nach Alberts Hochzeit mit der ehemaligen Profischwimmerin Charlène wurde dessen älteste Schwester als die geheime First Ladys Monacos gehandelt. Der heute 65-Jährigen wurde in der Vergangenheit immer wieder ein distanziertes Verhältnis zur Ehefrau ihres Bruders nachgesagt. Seit Jahren soll hinter den Palastmauern ein interner Machtkampf zwischen den beiden Frauen wüten. Nur selten zeigten sich Caroline und Charlène gemeinsam bei Veranstaltungen und wenn doch, dann vermieden sie es zumeist nebeneinander zu stehen. Charlène überlässt ihrer Schwägerin auch den großen Auftritt am Rosenball. Alberts Frau schwänzte Carolines Ball schon mehrmals.