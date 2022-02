Charlène: Alberts Ex-Gespielin schießt gegen die Fürstin von Monaco

Doch während die Italienerin für Albert nur lobende Worte übrig hatte, hagelte es für dessen Ehefrau Kritik. Fürstin Charlène hatte den Großteil des vergangenen Jahres in Südafrika verbracht. Gesundheitliche Probleme machten ihr zu schaffen. Nach Monaten in ihrer Heimat kehrte sie vergangenen November an den Fürstenhof zurück - nur um sich gleich darauf in eine Klinik in Behandlung zu begeben, wegen körperlicher und seelischer Erschöpfung.

Dafür, dass Charlène so viel Zeit getrennt von ihren Kindern Jacques und Gabriella in Südafrika verbrachte, hat Alberts Ex-Geliebte wenig Verständnis. "Mich hat es sehr irritiert, dass sie vergangenes Jahr in Südafrika blieb und ihre Kinder nicht sah. Sie durfte ja aus gesundheitlichen Gründen kein Flugzeug nehmen – also, ich als Mutter, wäre geschwommen oder hätte für meine Kinder ein Schiff genommen", stichelte Tagli im RTL-Interview gegen die zweifache Mutter, die auf Anraten ihrer Ärzte auf eine frühere Heimreise verzichten musste.