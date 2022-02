TV-Sternchen packt über pikante Affäre mit Fürst Albert aus

Als hätten Fürst Albert und seine Ehefrau aufgrund Charlènes langer Abwesenheit vom Fürstenhof nicht bereits mit genug belastenden Schlagzeilen zu kämpfen, packt nun auch noch eine Ex-Liebschaft des monegassischen Landesfürsten über ihr Techtelmechtel mit dem heute 63-Jährigen aus.

Alberts Ex-Geliebte teilt intime Einzelheiten

Das italienische TV-Sternchen Simona Tagli lernte den damals noch ledigen Albert im Jahr 1998 bei den Tennis Masters in Rom kennen. Knapp drei Jahre lang waren die beiden ein Paar. Gegenüber der Bild äußerte sich die heute 57-Jährige, die auch als Musikerin tätig ist, äußerst wohlwollend über ihre Zeit an der Seite des Monegassen - und verriet dabei auch so manch pikantes Detail über den Fürsten.

"Albert mochte vor allem meine Weiblichkeit, meinen Sex-Appeal. In der Intimität war der Fürst sehr leidenschaftlich", plauderte Tagli aus.