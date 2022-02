Königliches Vermögen: Fürstin Charlène verschwenderischer als Kate und Meghan

Charlène gibt mehr Geld für Klamotten aus als Kate und Meghan

So wohlhabend Charlène inzwischen ist - so verschwenderisch soll sie zum Teil auch leben. Mode-Beobachtern ist schon längst aufgefallen, dass die Fürstin einen beachtlichen Teil ihres Geldes in Kleidung zu investieren scheint. 2017 rangierte Alberts Ehefrau in einem von der digitalen Plattform UFO No More veröffentlichten Ranking, welches die Kleidung von Mitgliedern diverser Königshäuser analysiert, noch auf Platz 6 der am teuersten gekleideten royalen Damen - weit hinter Königin Rania von Jordanien, Königin Letizia von Spanien. In einer 2020 veröffentlichten Analyse wurde Alberts Ehefrau von UFO No More als jene Adelige gelistet, die das meiste Geld dafür ausgibt, um ihre Garderobe zu erweitern - gefolgt von Herzogin Kate und ihrer Schwägerin Meghan.