Herzogin Meghan: Stecken Kate und Camilla hinter ihrem schlechten Image?

Ein Bericht schockierte besonders: 2018 hätte die ehemalige "Suits"-Darstellerin angeblich ihre Schwägerin Kate zum Weinen gebracht, hieß es zunächst in den britischen Boulevardmedien. Im TV-Gespräch mit Oprah Winfrey gab die Ehefrau von Prinz Harry allerdings in ihrem berüchtigten Interview an, es war sie selbst, die damals geweint hätte. Beim Streit um die Auswahl der Kleider der Blumenmädchen für ihre Hochzeit kamen ihr die Tränen.

Doch auch die Stylistin der Queen, Angela Kelly, soll ein negatives Zusammentreffen mit der Herzogin von Sussex gehabt haben. Als sie nicht sofort einer Entscheidung von Meghan einwilligte, wies Harry sie angeblichen mit den Worten "was Meghan will, bekommt sie auch" zurecht, so einige Augenzeugen.

Meghans schlechter Ruf: Sind Camilla und Kate schuld?

Laut der Times soll die Ex-Schauspielerin die Royals selbst verdächtig haben, für ihren schlechten Ruf und die andauernden Negativ-Berichte über sich verantwortlich zu sein. Dabei sieht sie angeblich vor allem Prinz Charles, dessen Ehefrau Camilla und Herzogin Kate als Sündenböcke. Eine Meinung, die wie in der Zeitung berichtet wurde, wohl angeblich auch Prinz Harry mit seiner Ehefrau teile.