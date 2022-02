Queen Elizabeth II.: Peinliches Missgeschick amüsiert Briten

Viele Briten erinnert der Spruch "Lovely Jubbly", der auf Deutsch etwa "super duper" bedeutet, an die beliebte TV-Serie "Only Fools and Horses". Nun erlebt "Jubbly" ein Comeback - dank der Queen. Denn das Wort, das es eigentlich gar nicht gibt, ziert versehentlich mehr als 10.000 Teile eines Geschirrs zu Ehren ihres 70. Thronjubiläums.

Queen: Briten lachen über peinlichen Fehldruck

"Zur Erinnerung an das Platinum-Jubbly von Queen Elizabeth II." (To commemorate the Platinum Jubbly of Queen Elizabeth II) lautet der Spruch auf Untertassen, Tellern und Bechern. "Jubbly" und "jubilee", wie das englische Wort für "Jubiläum" lautet, klingen ähnlich, wenn sie schnell gesprochen werden.