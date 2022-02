Wittert sie ihre Chance? Ex-Geliebte umgarnt Albert in Charlènes Abwesenheit

Vergangenen November hatte die ehemalige Flugbegleiterin gegen die monegassische Landesfürstin in einem Interview ausgeteilt und behauptet, sie sei Alexandre keine gute Stiefmutter gewesen. Auf einer Veranstaltung in Marylebone soll Alberts Verflossene laut Daily Mail etwas später wenig Verständnis für die gesundheitlichen Probleme von dessen Ehefrau gezeigt haben. "Es ist mir egal, was mit ihr los ist", soll Coste über Charlène gemeint haben. "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma", soll Coste außerdem hinzugefügt haben.

Will Nicole Coste den Platz von Charlène einnehmen?

Obwohl sich Fürst Albert bereits mehrmals genervt über Aussagen seiner Ex-Geliebten äußerte, waren viele verwundert, weshalb sie dann gemeinsam bei der Veranstaltung gesichtet wurden. Laut BILD wurde Coste gar nicht vom Fürsten eingeladen, sondern sei einfach von selbst zu den Feierlichkeiten aufgetaucht. Es war zudem nicht das erste Mal, dass Alberts frühere Geliebte während Charlènes Abwesenheit das Rampenlicht am Fürstenhof sucht. Bereits im September 2021 soll Coste beim traditionellen "Rot-Kreuz-Ball" in Monaco mit der Fürstenfamilie gefeiert haben - als Charlène krankheitsbedingt in Südafrika festsaß.

Ein palastnaher Insider verrät nun: "Nicole will mehr Einfluss am Hof. Jetzt ist dafür der ideale Moment."

Angeblich wolle die 50-Jährige unbedingt alles daran setzen, eine offizielle Position als Charity-Lady bei den Grimaldis zu bekommen. Viele munkeln, sie versuche sich auch Albert zurück zu angeln und würde nun die perfekte Gelegenheit dafür wittern, da Charlène ihr durch ihren Krankenhaus-Aufenthalt nicht in die Quere kommen könne.