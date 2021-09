Meghan und Harry in New York: Erste gemeinsame Reise seit Umzug in die USA

Das Herzogspaar von Sussex ist nach New York gereist, um gemeinsam das 9/11 Memorial zu besuchen. Es handelt sich um die erste offizielle Reise, die Prinz Harry und Herzogin Meghan seit ihrem Umzug von Großbritannien nach Kalifornien zusammen absolviert haben - und ihren ersten gemeinsamen New York-Besuch überhaupt. Die Visite der Sussexes im Big Apple wurde bereits im Vorfeld mit Spannung erwartet, handelt es sich doch auch um Meghans ersten größeren Auftritt in der Öffentlichkeit seit der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana, die am 4. Juni zur Welt gekommen ist.

Die Sussexes in New York

Meghan und Harry besuchten am Donnerstag gegen 9 Uhr morgens die Gedenkstätte für die Opfer von 9/11 - zwei Gedenbecken, exakt so groß wie die Grundflächen der Twin Towers. Danach besuchte das Paar das zugehörige Museum. Ein Besuch des One World Trade Centers stand ebenfalls an. Hier wurden die Sussexes von New Yorks Bürgermeister Bill De Blasio, seiner Frau Chirlane McCray und ihrem Sohn Dante de Blasio begleitet. Die Sussexes absolvierten ihre New York-Termine ohne ihre Kinder Archie und Lilibet.

Um den Opfern des Anschlags vom 11. September Tribut zu zollen, präsentierten sich Meghan und Harry in Schwarz: Harry trug einen Anzug. Meghan präsentierte sich in eleganter Hose, einem Rollkragenpullover und einem passenden Mantel. Die Haar hatte die Herzogin von Sussex nach hinten gekämmt.