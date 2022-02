Victoria und Daniel: Geburtstagsfoto von Estelle wirft weitere Fragen auf

Seit mehreren Wochen halten sich Scheidungsgerüchte um Victoria und Daniel von Schweden hartnäckig in den Medien. Trotz wiederholter Dementi sorgte jetzt auch noch eines der offiziellen Geburtstagsfotos ihrer 10-jährigen Tochter für Spekulationen um die Beziehung des royalen Paares.

Prinzessin Estelle wird 10: Wo sind Victoria und Daniel?

Wenn ein Royal Geburtstag feiert, gibt es meist offizielle Geburtstagsfotos für die Presse. So auch bei der am 23. Februar 10 Jahre alt gewordenen Prinzessin Estelle. Die Tochter von Victoria und Daniel von Schweden wurde für ihre Bilder seriös und fast schon zu erwachsen für ein Kind dieses Alters für die Fotografen in Szene gesetzt.