Charlène von Monaco bricht ihr Schweigen und meldet sich aus Klinik

Nur wenige Tage nach Charlènes Rückkehr an den Fürstenhof, nachdem sie sich zuvor monatelang aus gesundheitlichen Gründen in Südafrika aufgehalten hatte, hatte der Palast mitgeteilt, dass sich Fürst Alberts Frau auch künftig weiterhin aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde und sich wegen Erschöpfung in eine Klinik begeben hab. Seither war es tatsächlich sehr ruhig um die zweifache Mutter. Vereinzelnd gab es hier und da Social Media Postings zur Feier von offiziellen Anlässen. Nun meldete sich die ehemalige Olympia-Teilnehmerin erstmals in einem Interview zu Wort.

Neues Lebenszeichen von Fürstin Charlène

Nachdem Fürst Albert II. vor kurzem preisgegeben hatte, dass es seiner Ehefrau "viel besser" ginge und man auf eine baldige Genesung der 44-Jährigen hoffe, fand Charlène nun Zeit, um ihr erstes Interview nach wochenlanger Funkstille zu geben.