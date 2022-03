Queen Elizabeth II.: Besorgniserregende Details zu ihrem Gesundheitszustand

Eigentlich empfing Queen Elizabeth II. vor wenigen Tagen noch den kanadischen Premier Justin Trudeau, nachdem sie zuvor aufgrund einer Corona-Infektion einige Termine nicht wahrnehmen konnte. Unerwartet wurde am Freitag allerdings erneut ein öffentlicher Termin abgesagt. Sie werde doch nicht beim Gottesdienst zur Feier des Commonwealth-Tages in der Westminster Abbey teilnehmen, teilte der Buckingham-Palast mit. Eine Quelle gab nun besorgniserregende Details zum Gesundheitszustand der Königin preis, welche im April ihren 96. Geburtstag feiert.

Queen: Gesundheitszustand angeblich schlechter als vermutet

Ein Insider berichtete gegenüber der britischen Zeitung The Sun, dass es der Queen wohl schlechter gehe, als viele eigentlich dachten. Eigentlich hieß es in einer Presse-Aussendung des Palasts noch: "Die Königin wird in der kommenden Woche andere geplante Verpflichtungen wahrnehmen, darunter auch persönliche Audienzen", doch wenn man der Quelle Glauben schenken möchte, dürfte es in nächster Zeit wohl nicht ganz so viele öffentliche Auftritte der Monarchin geben.