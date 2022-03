Herzogin Camilla hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

"Es hat drei Wochen gedauert, und ich bin es immer noch nicht los", enthüllte Herzogin Camilla Einzelheiten zu ihrem Gesundheitszustand. "Wahrscheinlich wird meine Stimme plötzlich leiser und ich fange an zu husten", fügte sie erklärend hinzu. Dennoch war die 74-Jährige bei bester Laune und scherzte über die Anwesenheit von Schauspielerin Emerald Fennell, welche den britischen Royal in der Serie "The Crown" verkörperte: "Es ist beruhigend zu wissen, dass mein fiktives Alter Ego hier ist, um zu übernehmen, falls ich tot umfalle. Also, Emerald, halte dich bereit."