Nach Corona-Erkrankung: Queen Elizabeth II. sagt weiteren Termin ab

Die britische Queen Elizabeth II. hat erneut einen geplanten Termin abgesagt. Sie werde doch nicht am kommenden Montag beim Gottesdienst zur Feier des Commonwealth-Tages in der Westminster Abbey teilnehmen, teilte der Buckingham-Palast am Freitagabend mit. Ihr Sohn Prinz Charles (73) werde sie vertreten. Eine Botschaft will die Queen trotzdem übermitteln.

Britische Königin sagt erneut Termin ab

Am Mittwoch hieß es noch, die 95 Jahre alte Königin wolle persönlich an dem Gottesdienst mit rund 1.500 Besucherinnen und Besuchern teilnehmen. Einen Grund für die kurzfristige Planänderung nannte der Palast zunächst nicht.