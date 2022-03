Daniel und Victoria von Schweden: Doppel-Auftritt aus traurigem Anlass

Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Ehemann Daniel blicken auf nervenaufreibende Wochen zurück: Ein Klatschblatt hatte Gerüchte um eine angebliche Ehekrise und eine drohende Scheidung verbreitet - Spekulationen, gegen die sich die Kronprinzessin und ihr Mann vehement wehren. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine, gerät ihr persönlicher Kampf gegen anhaltende Scheidungsgerüchte wohl in den Hintergrund. Nun haben Victoria und Daniel zusammen mit Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf einen gemeinsamen Auftritt absolviert, um ihre Unterstützung für die Ukraine auszudrücken.

Victoria und Daniel: Gemeinsames Friedensgebet für die Ukraine

Das Kronprinzenpaar hat am Donnerstag zusammen mit dem schwedischen Königspaar an einem Friedensgebet teilgenommen. Um 12.00 Uhr versammelten sich der König, die Königin, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel in der Schlosskirche des Königspalastes in Stockholm - jenem sakralen Ort, der sonst für freudige Familienfeiern der Schweden-Royals, wie Hochzeiten und Taufen, genutzt wird, um für die Kriegsopfer zu beten.