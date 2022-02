Daniel und Victoria: Erster Auftritt nach Scheidungs-Statement spricht Bände

Die Kronprinzessin und Prinz Daniel besuchten das Schwedische Institut für Europäische Politikstudien. Ganz so entspannt wie sonst wirkte das Ehepaar dabei zwar nicht - ob es an den ersten Themen lag, die bei ihrem Termin besprochen wurden oder dem Wissen, von der Öffentlichkeit genau beäugt zu werden. Victoria und ihr Mann traten dennoch, wie so oft in der Vergangenheit, als starkes Team auf.

Sie zeigten sie sich nicht nur farblich abgestimmt in dunkelblauen Anzügen im souveränen Partnerlook, sondern posierten bei dem offiziellen Termin, der unter anderem die Situation in der Ukraine und die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Lage in Europa zum Thema hatte, dicht beisammenstehend für die Fotografen.