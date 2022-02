Erwischt: Herzogin Kate lässt es ohne William in Harrys Lieblings-Pub krachen

Als Ehefrau von Prinz William wird Herzogin Kate von Fotografen auf Schritt und Tritt verfolgt. Allzu viele Freiheiten kann sich die dreifache Mutter daher nicht erlauben. Ab und an gelingt es Catherine aber doch, sich unters Volk zu mischen. So soll die 40-Jährige vor ihrer Reise nach Dänemark mit Freunden in einem Pub gefeiert haben - wie britische Medien berichten.

Kate feierte mit Freunden im "Hollywood Arms" in Chelsea

Die Herzogin von Cambridge, die diese Woche ohne ihren Ehemann nach Kopenhagen gereist war, um das britische Königshaus zu repräsentieren, soll vergangene Woche andere Eltern aus der Schule ihrer Kinder George und Charlotte in einem örtlichen Pub zu einem Drink getroffen haben. Hier habe Kate "ohne Aufhebens oder Fanfare" mit den mit ihr befreundeten Eltern der Klassenkammeraden ihrer Sprösslinge gefeiert, berichtet das britische Hello!-Magazin.