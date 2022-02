Kate allein in Kopenhagen: Körpersprache-Expertin bemerkt beunruhigendes Detail

"Es gibt ein paar Gesten, die auf mögliche Nervosität oder Angst vor der aktuellen Krise in der königlichen Firma zu Hause hindeuten", behauptet Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber Express.

"In einer Pose hat Kate beide Hände am Griff ihrer Tasche und hält sie in einer Barriere-Geste vor ihrem Oberkörper, was sie weniger selbstbewusst aussehen lässt, als ihr Gang mit der Tasche an ihrer Seite", analysierte die Körpersprache-Lesern Kates Gesten.

James fiel auf, dass Catherine unaufhörlich ihre Hände wrang oder diese in den Schoß legte - was ebenfalls als Zeichen für Nervosität gedeutet werden könne.