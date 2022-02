Termin-Marathon in Kopenhagen: Kate wirkt müde - mutet sie sich zu viel zu?

Herzogin Kate gilt als äußerst aktive Frohnatur. Neben ihren royalen Verpflichtungen übernimmt Prinz Williams Ehefrau auch viele Aufgaben in ihrem privaten Alltag als Dreifachmama selbst, die sie in Anbetracht ihres Status' auch delegieren könnte. In den vergangenen Jahren wurden der aus einer bürgerlichen Familie stammenden Catherine nach und nach immer mehr Pflichten im Namen der Krone auferlegt. Auch wenn sich Kate in ihren Job als ranghoher Royal inzwischen perfekt eingelebt hat - aus dem Palastumfeld dringen immer wieder besorgte Stimmen, Williams Ehefrau würde sich zu viel aufbürden.

Insider: "Sie ist gestresster denn je"

Seit Meghans und Harrys Rückzug aus dem Königshaus steht Herzogin Kate mehr denn je im Zentrum der Aufmerksamkeit. In den vergangenen Monaten habe sie sich zudem in Arbeit gestürzt, heißt es über Catherine.

"Sie ist gestresster denn je. Sie hat keine Minute für sich und findet es schwer, damit umzugehen", hatte ein Insider letztes Jahr gegenüber Life & Style über Kate erzählt.

Und auch als die Herzogin von Cambringe eine Auslandsreise nach Dänemark ohne ihren Ehemann absolvierte, um für ihre Wohltätigkeitsorganisation "Early Year Foundation" zu werben und das Platinjubiläum der Queen zu ehren, gab es einige Momente, in denen Catherine nicht ganz so unbeschwert wirkte.