"Queen of Style": Wie Camilla ihr Stil- und Imagewandel gelang

Acht Jahre hat es gedauert, bis die Queen Charles seine Jugendliebe Camilla im Jahr 2005 heiraten ließ. William und Harry wollte man angeblich nicht allzu früh eine Stiefmutter aufzwingen – nach dem Tod ihrer Mutter Diana und den vielen Schlagzeilen um die Untreue von Vater Charles.

Ausgerechnet seine Geliebte und die ewige Rivalin von Lady Di soll in royale Familie einheiraten. Was zum offiziellen Start ihrer Beziehung im Jahr 1999 noch undenkbar schien, wird nun aber schon bald Realität. Camilla wird neben Charles als König tatsächlich zu „Queen Consort“ werden – so will es Queen Elizabeth II. nun.

Eine „große Ehre“ wie Camilla selbst distanziert erklärt. Von Medien hält sie sich seit Jahren fern. Viel zu viel Schelte musste sie erfahren.

Vom Hofe verbannt

Als „Rottweiler“ wurde blaublütige Britin jahrelang durch die brutale Yellow Press geschleift. Camilla gilt lange nur als intrigante Ehebrecherin - die auch nach dem Tod von Diana vom Hofe verbannt wurde.

Imagewandel: Viel Arbeit, seriöse Auftritte

Aber allen Widerständen zum Trotz halten Charles und Camilla an ihrer Liebe fest. Das wurde vom britischen Volk zusehends goutiert. Die beiden verschafften sich mit unzähligen Auftritten, Wohltätigsarbeiten und viel Fleiß wieder Respekt. 200 Veranstaltungen absolvieren sie pro Jahr, dazu gibt es keine Skandale mehr vom Paar, das einen zweiten Anlauf nach Scheidungen auf beiden Seiten vor gesamten Weltpresse nehmen musste.

Seit ihrer Hochzeit modischer

Die Pressestimmen schlugen schon vor einigen Jahren um, heute gilt Camilla als durchaus beliebt. Die positive Kritik gab ihr auch modisches Selbstbewusstsein – eine Modepuppe war sie aber noch nie.

Galt die zweifache Mutter lange als äußerst bieder und alles andere als stilbewusst, wagte sie sich ab ihrer Hochzeit mit Charles an modernere Outfits.