Prinz Harry: Negativ verändert durch Herzogin Meghan?

Seit über 40 Jahren begleitete Fotograf Arthur Edwards das Leben der britischen Royals im Zuge seines Berufs und machte dabei Schnappschüsse von allen Mitgliedern des Königshauses. Mit Prinz Harry würde seine Arbeit allerdings nicht mehr die selbe sein, wie sie es war, bevor er mit Meghan zusammen kam.

Fotograf über Harry und Meghan: "Deprimierend mit ihnen"

In einem Interview mit dem Podcast "I’ve Got News For You" von news.com.au erzählte Arthur Edwards von seinem Alltag als Royal-Fotograf. In seiner beruflichen Laufbahn schoss er für die britische Zeitung The Sun bereits etliche Bilder der Mitglieder der königlichen Familie. Dabei lernte er die Royals auch einwenig kennen und konnte sich einen persönlichen Eindruck von ihnen machen. Im Gespräch gestand er, dass er eine deutliche Veränderung bei Prinz Harry wahrnehmen würde, seitdem dieser mit Herzogin Meghan zusammen sei.