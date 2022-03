Prinz Harry: Heftige Kritik für seine Entscheidung

Da die Sussexes von ihren royalen Pflichten zurückgetreten sind und England den Rücken kehrten, erhalten sie bei einer Reise nach Großbritannien keinen Polizeischutz mehr. Das Innenministerium hatte es abgelehnt, Polizisten für Harrys Sicherheit abzustellen, obwohl der Prinz sogar selbst für die Kosten des Einsatzes aufkommen wollte. Derzeit sei es für Prinz Harry und seine Familie nicht möglich, seine Heimat zu besuchen, da dies zu gefährlich sei, sagte seine Anwältin bei einer Anhörung vor Gericht in London.

Heftige Kritik für Prinz Harrys Entscheidung

Mitte April soll Prinz Harry vorhaben zu den "Invictus Games", einer 2014 von ihm gegründeten Sportveranstaltung für Militärveteranen, in die Niederlande nach Europa fliegen. Laut der britischen DailyMail soll die Royal-Biografin Angela Levin, den Ehemann von Herzogin Meghan, nun aufgrund seiner Entscheidung als "Kind, das mit den Füßen stampft" bezeichnet haben. Für sie wäre sein Fernbleiben am Gottesdienst gleichbedeutend mit "Erpressung". Levin warnte, dass Harrys Entscheidung auch der britischen Queen sehr nahe gehen könnte, die immer noch "den Verlust ihres Mannes von 73 Jahren betrauert" und nun so kurzfristig vor der Veranstaltung die Entscheidung ihres Enkels mitgeteilt bekam.