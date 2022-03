Böses Gerücht um Prinz Charles und Herzogin Camilla

Es liegen einige bewegte Wochen hinter Queen Elizabeth II. und ihrer Familie. Nur wenige Tage, nachdem der abtrünnige Königinnensohn Prinz Andrew mit der Einigung in seinem Missbrauchs-Prozess von sich reden machte, wurde bekannt, dass sich Charles, Camilla und die Queen mit Corona infiziert haben. Ihre Majestät hatte nur milde Symptome und gilt inzwischen als genesen. Auch Charles und seine Ehefrau sind wohlauf. Ruhe ist den Royals dennoch nicht vergönnt, denn nun verbreitet ein US-amerikanisches Klatschblatt auch noch ein böses Gerücht um die Ehe des britischen Thronfolgers.

Charles und Camilla 2021 vorübergehend getrennt?

Seit 2005 ist Charles inzwischen in zweiter Ehe mit Herzogin Camilla verheiratet, die auf Elizabeths Wunsch hin nach Charles Thronbesteigung den Titel "Queen Consort" tragen soll. Der Prinz von Wales hatte sich über diese Ehre hocherfreut gezeigt, nachdem die Königin am Tag ihres 70. Thronjubiläums ihren Wunsch bezüglich Camillas Zukunft bekannt gegeben hatte. In einem ungewöhnlich emotionalen Statement bezeichnete der sonst so zurückhaltende Charles die Herzogin von Cornwall als "meine eigene unerschütterliche Stütze."