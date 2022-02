Spott und Kritik nach Einigung: Prinz Andrew wird im Internet zur Witzfigur

Viele warteten gespannt auf den Prozess zwischen Prinz Andrew und Klägerin Virginia Roberts Giuffre, welcher in Kürze stattfinden sollte. Doch plötzlich kam alles anders: "Virginia Roberts Giuffre und Prinz Andrew haben eine außergerichtliche Einigung erzielt", so der schlichte Wortlaut eines Gerichtsdokuments.

In einem Brief kündigten beide Konfliktparteien am Dienstag an, die Einstellung des Prozesses zu beantragen. Giuffre warf dem 61-jährigen Sohn von Queen Elizabeth II. vor, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Sie gab an, Opfer eines von dem Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Missbrauchsrings geworden zu sein. Dabei sei sie laut ihren Angaben von beiden zum Sex mit dem britischen Royal gezwungen worden. Andrew wies alle Anschuldigungen zurück und meinte sogar, er könne sich nicht daran erinnern, Guiffre je getroffen zu haben.

Nach Einigung: Prinz Andrew wird zum Gespött auf Social Media

Besonders auf Twitter gingen die spöttischen Beiträge über die gerichtliche Einigung seither ins Endlose. Dabei steht vor allem die Tatsache unter Kritik, dass Prinz Andrew einen großen Geld-Betrag zahlen würde, um sich damit aus dem Prozess "freizukaufen" und man ihm dies durch die Blume als Schuldeingeständnis deuten könnte.