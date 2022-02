Trotz Einigung vor Gericht: Weitere Konsequenzen für Prinz Andrew

Nach der außergerichtlichen Einigung im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew will die Stadt York dem Herzog von York einem Bericht zufolge seine Ehrenbürgerwürde aberkennen. Der liberaldemokratische Politiker und Kulturbeauftragte der Stadt, Darryl Smalley, sagte das dem "Guardian" am Donnerstag. Die Stadt York stehe an der Seite von Opfern sexuellen Missbrauchs und tue alles, um Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu bekämpfen, sagte Smalley der Zeitung.

Prinz Andrew: Verliert er jetzt auch Ehrenbürgerwürde?

"Nachdem die Queen ihm seine militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen hat, wollen wir die Verbindung unserer großartigen Stadt mit Prinz Andrew beenden und ihm seine Ehrenbürgerwürde aberkennen", erklärte Smalley.