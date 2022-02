Einigung im Missbrauchsprozess: Welche Rolle spielt Queen bei Andrews Multi-Millionen-Deal?

Auch die Daily Mail berichtet, dass die Monarchin einen Teil der Rechnung für die Einigung ihres Sohnes übernehmen könnte, um vor ihrem mit Spannung erwarteten Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum in diesem Sommer einen Schlussstrich unter die Angelegenheit zu ziehen.

Palastinterne Quellen weisen darauf hin, dass es während der Jubiläumsfeierlichkeiten eine "Zeit der Stille" geben wird, in der sich beide Parteien an die Bedingungen der Einigungs-Erklärung halten müssen. Befürchtet werde aber, dass Virginia Giuffre trotz allem noch ein Enthüllungsbuch schreiben könnte, so das britische Blatt.