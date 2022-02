Super Bowl: Backstage-Foto wird feierndem Prinz Harry zum Verhängnis

Der Herzog von Sussex hat am Sonntag zusammen mit seiner Cousine, Prinzessin Eugenie, den Super Bowl in Los Angeles besucht. Medienberichten zufolge wohnte der Ehemann von US-Amerikanerin Meghan Markle zum ersten Mal in seinem Leben dem Sport-Event bei. Doch während sich Harry und die Prinzessin von York auf der Zuschauertribüne ganz vorbildlich mit Mund-Nasen-Schutz präsentierten, wurde nun ein Foto veröffentlicht, das den Herzog von Sussex Backstage von einer ganz anderen Seite zeigt.

Prinz Harry: Für die Kameras mit Maske, Backstage ohne

So manch Promi sah beim Super Bowl von der VIP-Tribüne aus dem Treiben auf dem Spielfeld zu. Doch auch Backstage wurde im exklusiven Kreis gefeiert. Prinz Harry mischte sich hinter den Kulissen unters Party-Volk, wie Fotos in den sozialen Medien zeigen. So veröffentlichte Cedric the Entertainer in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story einen Schnappschuss, auf dem er und Harry Hände schütteln, während sich der Prinz offenbar einen Drink genehmigte.

Sein Backstage-Auftritt wird dem Herzog von Sussex nun aber zum Verhängnis, da sich so manch Boulevardblatt darüber mockiert, dass Harry gegen die in Los Angeles herrschenden Corona-bedingten Maskenregeln verstoßen habe.