Krönung von Prinz Charles ohne Prinz Harry und Herzogin Meghan?

Der Insider erklärte: "Ich wäre nicht überrascht, wenn danach nur noch Charles und Camilla, Kate und William und ihre Kinder auf dem Balkon des Buckingham Palace zu sehen sein würden."

Von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan war dabei allerdings keine Rede, weshalb nun Spekulationen aufkamen, es könnte um die ohnehin als zerrüttet geltende Beziehung zwischen Prinz Charles und seinem jüngsten Sohn noch schlechter stehen als viele vermutet hatten. Meghan und Harry haben ihre Funktionen als ranghohe Royals 2020 niedergelegt und leben inzwischen in den USA.

Sollten die Sussex tatsächlich Charles' Krönung fernbleiben müssen, könnte dies als ein endgültiger Ausschluss Meghans und Harrys aus der royalen Familie gedeutet werden.

Prinz Charles: Krönung komplett anders als bei seiner Mutter

Queen Elizabeth II. war nach ihrer Krönung 1953, anders als Prinz Charles es angeblich plane, umgeben von etlichen Familienmitgliedern, Angehörigen und weiteren Zeugen, als sie sich in ihrer Rolle als neue Königin dem Volk präsentierte. Auch finanziell würde Prinz Charles andere Pläne schmieden, als es seine Mutter damals umsetzte. Der Palast-Insider fuhr fort, dass die Krönung des Prince of Wales "weitaus billiger" wird als die Zeremonie Ihrer Majestät, die 1,57 Millionen Pfund (etwa 1,9 Millionen Euro) gekostet hat – was heute ungefähr 46 Millionen Pfund (etwa 55 Millionen Euro) entsprechen würde.