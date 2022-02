Fürstin Charlène von Monaco: Adels-Expertin äußert beunruhigende Vermutung

Seit Monaten schon erholt sich Fürstin Charlène in einer Klinik außerhalb Monacos. Vergangenen November war sie nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Südafrika vorübergehend an den Fürstenhof zurückgekehrt, um sich nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Monte Carlo in Behandlung zu begeben. Bis man die zweifache Mutter wieder an der Seite ihres Ehemannes Albert II. zu sehen bekommen wird, könnte es noch Monate dauern.

Kehrt Charlène erst im November nach Monaco zurück?

Zuletzt hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Palastes, die Therapie der Fürstin verlaufe "zufriedenstellend und sehr ermutigend", ihre Genesung und Zahnbehandlung werde aber noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Nun behauptet Adelsexpertin Brittani Barger, dass aus den bisher angenommenen Wochen auch Monate werden könnten. Im Gespräch mit dem Portal Beaumonde schließt Barger nicht aus, dass Charlène erst wieder am nächsten Nationalfeiertag von Monaco im November an der Seite ihres Ehemannes in Erscheinung treten könnte.