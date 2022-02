Fürst Albert: Für seine Zwillinge macht er sich vor Xi Jinping zum Clown

Ohne seine Ehefrau Charlène ist Fürst Albert II. nach China zu den Olympischen Winterspielen gereist, um monegassische Athleten bei dem Sport-Großevent zu unterstützen. Während sich seine Frau nach wie vor aufgrund von Erschöpfung in einer Klinik in Therapie befindet, machte sich Albert in China doppelt für die gemeinsamen Zwillinge Jacques und Gabriella stark.

Fürst Albert: Peinliche Szene bei Treffen mit Xi Jinping

Während seines Aufenthalts in der Volksrepublik traf sich Albert auch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking. "Die Beziehungen zwischen China und Monaco sind zu einem Modell für freundschaftlichen Austausch und gegenseitigen Nutzen zwischen Ländern unterschiedlicher Größe, Geschichte und Kultur geworden", sagte Chinas Präsident bei seinem Meeting mit Albert.