Fürstin Charlène: US-Fotograf teilt Fotos mit bitterem Beigeschmack

Unbeschwerte Momente mit Fürstin Charlène

Das Fotoshooting mit Christopher Morris hatte nach der Veröffentlichung der Aufnahmen für viel Aufsehen gesorgt. Auf vielen weiteren Bildern hatte sich Charlène damals von einer bis dahin ungewohnt unbeschwerten Seite gezeigt. Dabei tänzelte sie nicht nur im altmodischen Oma-Nachthemd durchs Gras, sondern präsentierte sich in ihrer Schlafkluft auch barfuß am Pool des Anwesens. Im Rahmen des Fotoshootings entstanden auch Bilder von Charlène in einem schicken, gestreiften Zweiteiler. Auf einem weiteren Bild hockte Charlene in einer weißen Sommerhose und einem legeren Shirt im Garten neben ihrem Hund.