Missbrauchsskandal: Prinz Charles verbannt seinen Bruder Prinz Andrew

Ein anonymer Insider verriet gegen√ľber der britischen The Sun n√§mlich, dass Andrew wohl nicht l√§nger auf Schloss Windsor willkommen sei: "Charles m√∂chte Andrew aus dem Blickfeld und aus dem Bild haben." Damit soll auch verhindert werden, dass sein √§lterer Bruder "freudestrahlend und winkend" in der N√§he des Palasts fotografiert wird.

Epstein und Maxwell schuldig gesprochen

Virginia Roberts Giuffre klagt den britischen Royal in New York an und behauptet, er habe sie als 17-Jährige sexuell missbraucht. Damals sei sie vom als Sexualstraftäter verurteilten Unternehmer Jeffrey Epstein, einem Freund von Prinz Andrew, mehrmals zum Sex mit dem Herzog gezwungen worden. Sie gibt außerdem an, zuvor Opfer eines von dem Multimillionär und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Missbrauchsrings geworden zu sein.

Andrew bestreitet die Behauptungen vehement. Der Herzog von York hatte zwar bisher jegliches Fehlverhalten bestritten, legte jedoch wegen der Vorw√ľrfe 2019 seine offiziellen Aufgaben f√ľr das K√∂nigshaus nieder. Kurz zuvor hatte er in einem BBC-Interview versucht, die Vorw√ľrfe zu entkr√§ften, konnte aber nicht √ľberzeugen.