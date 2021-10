Herzogin Camilla: Offene Worte über Krankheit, an die sie Mutter & Großmutter verlor

Herzogin Camilla (74) hat in einem Interview mit der BBC offen über die Osteoporose-Erkrankung ihrer Mutter Rosalind Shand gesprochen. "Wir sahen einfach zu, wie sie vor unseren Augen schrumpfte", sagte Camilla in einem Ausschnitt des Interviews, der am Sonntag auf dem Instagram-Account des Clarence House veröffentlicht wurde. Das komplette Interview werde am Montag in der Sendung "BBC Morning Live" ausgestrahlt, hieß es in dem Clip.