Prinzessin Sofia von Schweden zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

Im vergangenen halben Jahr zeigte sich Prinzessin Sofia kaum in der Öffentlichkeit. Die 37-Jährige nahm nur selten an Auftritten teil und das soll auch in nächster Zeit so bleiben.

Prinzessin Sofia: Weiter keine Auftritte in der Öffentlichkeit

Trotz ihrer seltenen öffentlichen Auftritte hat Sofia von Schweden auch in näherer Zukunft nicht vor, sich öfters bei Terminen blicken zu lassen. "Die Informationen des Hofes nach der Aktualisierung des Frühlingskalenders zeigen deutlich, dass Prinzessin Sofia die königliche Arbeit in den kommenden Monaten nicht verstärken wird", berichtete die Journalistin Ellen Myrgård gegenüber Svensk Damtidning.