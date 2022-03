Nackt-Fotos vom Strand: Britney Spears zeigt (schon wieder) alles

Britney Spears gönnt sich aktuell einen Kurzurlaub in den Tropen mit ihrem Verlobten Sam Asghari und gibt auf Instagram intime Einblicke in ihre Auszeit im Urlaubsparadies.

Britney Spears lässt (abermals) die Hüllen fallen

In der Vergangenheit hatte die ehemalige Pop-Prinzessin schon des Öfteren für Aufsehen gesorgt, weil sie sich in den sozialen Medien unverhüllt gezeigt hatte. Nun postete die 40-Jährige gleich mehrere pikante Bilder. Splitterfasernackt posierte die Sängerin für eine Reihe an Fotos, während sie sich am Strand im kristallklaren Wasser rekelte. Die Aufnahmen wären so gar nicht jugendfrei, hätte Spears ihre intimen Körperstellen nicht mit Edelstein-Emojis bedeckt.