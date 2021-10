Intime Urlaubsfotos: Britney Spears zeigt alles - doch ein Detail irritiert

Endlich frei: 13 Jahre stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Diese Woche stellte sich das Gericht auf die Seite des Pop-Stars und erklärte, dass Jamie Spears als Vormund abgesetzt wird. Ihre neugewonnene Freiheit zelebriert die Sängerin mit einem Urlaub, zusammen mit ihrem Verlobten Sam Asghari.

Britney Spears feiern ihre Freiheit mit intimen Fotos

Auf ihrem Instagram-Account gibt Spears ihren Followern Einblicke in ihre wohlverdiente Auszeit vom Gerichts-Stress der vergangenen Monate. So veröffentlichte Spears unter anderem Clips, in denen sie Impressionen von ihrem Luxus-Refugium auf der pazifischen Insel, auf der sie urlaubt, teilte. Kristallklares Wasser, meterlange Sandstrände und gutes Wetter machen die Ferien wohl perfekt.